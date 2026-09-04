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Kaynak: İHA

Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’ndaki hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen küçük kız çocuğu, bir anda koşarak yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru yöneldi.

Bu sırada istasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi, hızlı bir refleksle çocuğu tutarak tramvay hattından uzaklaştırdı. Çocuğun tramvayın altında kalmasını engelleyen müdahale, çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı.



Güvenlik görevlisinin saniyeler içinde gerçekleştirdiği hayat kurtaran müdahale, istasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.