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Peru'da 2026-2031 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde 12 Nisan'daki ilk turda en fazla oyu alan sağcı aday Keiko Fujimori ile ikinci sırada yer alan solcu aday Roberto Sanchez yarışacak.

Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Fujimori, Popüler Güç Partisinin (Fuerza Popular) adayı olarak yarışa üst üste 4. kez katılıyor.

İlk turdaki usulsüzlük iddiaları ve yavaş ilerleyen oy sayımıyla gölgelenen seçimler, son 10 yılda 8 devlet başkanının görev yaptığı Peru'da süregelen siyasi kriz ortamında gerçekleştirilecek.

Seçimler, organize suç örgütlerinin haraç ve cinayet eylemleriyle etkisini artırdığı ciddi güvenlik sorununun gölgesinde yapılacak.

Kamuoyu yoklamalarına göre yolsuzluk ile ekonomik sorunların önüne geçen güvenlik, seçmen tercihlerini etkileyen en önemli konu olarak öne çıkıyor.

KARARSIZ SEÇMEN VE LOJİSTİK ZORLUKLAR

Ülkenin en uzak bölgelerinden seçim tutanaklarının merkeze ulaştırılmasında yaşanan zorluklar ile bürokratik itiraz mekanizmaları, oy sayım sürecini yavaşlatan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Son 10 yılda yaşanan siyasi krizler ve kurumsal istikrarsızlık, seçmenlerin siyasete duyduğu güveni önemli ölçüde zayıflatırken uzmanlar, kararsız seçmen oranının yüksek seyrettiğini ve seçim sonucunda bu kesimin belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.

Bir önceki seçimi az farkla kaybeden Keiko Fujimori ise hile iddialarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla partisi adına 100 bin sandık gözlemcisi toplamak için kampanya yürütüyor.

Fujimori, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aynı şeyi bize bir daha yapamayacaklar." ifadesini kullandı.

FUJİMORİ'NİN VAATLERİ

Sağcı aday Fujimori, seçim kampanyasında güvenlik, ekonomi ve sosyal yardım politikalarını ön plana çıkarıyor.

Fujimori, suçla mücadelede orduya daha fazla yetki verilmesini ve cezaevi sisteminin sertleştirilmesini savunurken bu alanda El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin uygulamalarını örnek aldığını belirtiyor.

Güvenlik politikalarında babası eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori dönemindeki sert uygulamalara dönüş mesajı veren Fujimori, ekonomide ise iş dünyasını destekleyecek piyasa odaklı reformlar vadediyor.

Madencilik yatırımlarının önündeki bürokratik engelleri kaldırmayı, yabancı yatırımları teşvik etmeyi ve istihdamı artırmayı hedeflediğini açıklayan Fujimori, maden gelirlerinin bir bölümünün doğrudan halka aktarılmasını öngören sosyal yardım programları da öneriyor.

SANCHEZ'İN VAATLERİ

Peru İçin Birlik (Juntos por el Peru) adayı Sanchez ise seçim kampanyasında sosyal adalet, devlet müdahalesi ve anayasa reformu vaatlerini öne çıkarıyor.

Eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun kırsal kesimdeki sol ve milliyetçi seçmen tabanına hitap eden Sanchez, doğal gaz ve madencilik gibi stratejik sektörlerde devletin rolünün artırılmasını, büyük şirketlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılmasını savunuyor.

Güvenlik konusunda organize suçla mücadelenin yalnızca polis tedbirleriyle çözülemeyeceğini belirten Sanchez, yoksulluk ve işsizlikle mücadeleye ağırlık verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sanchez, eski Devlet Başkanı Fujimori döneminde kabul edilen 1993 Anayasası'nın değiştirilmesi amacıyla Kurucu Meclis oluşturulmasını en önemli siyasi hedeflerinden biri olarak vadediyor.

Mitinglerde ve televizyon programlarında tutuklu eski Devlet Başkanı Castillo ile özdeşleşen geleneksel beyaz taşra şapkasıyla (sombrero chotano) görünen Sanchez, kırsal kesim ve yerli seçmenlere mesaj veriyor.

YARIŞIN BAŞA BAŞ GEÇMESİ BEKLENİYOR

Peru basınında yer alan analizlerde her iki adayın seçim vaatlerinin uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Bazı yorumcular, Keiko Fujimori'nin güvenlik politikalarının insan hakları ihlalleri riskini artırabileceğini savunurken Roberto Sanchez'in ekonomide devlet müdahalesini genişletmeyi öngören vaatlerinin yatırımcı güvenini zedeleyerek sermaye çıkışını hızlandırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Haziran ayında yayımlanan son kamuoyu yoklamalarının ortalamasına göre sağcı aday Fujimori'nin oy oranı yüzde 50,4, solcu aday Sanchez'in oy oranı ise yüzde 49,6 seviyesinde bulunuyor.

Anketler, seçimde iki aday arasında son derece yakın bir yarış yaşanacağına işaret ediyor.