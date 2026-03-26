Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Uganda güçleri ve Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) koordinasyonunda, Aşağı Şabele bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 40 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan örgüt üyelerinin kullandığı bölgelerin hedef alındığı, özellikle Mubarak bölgesinde bulunan unsurlarına yönelik planlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi. 40 örgüt üyesinin öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiği ifade edildi.

Mubarak bölgesinin, ramazan ayı boyunca militanların dinlenme ve yeniden toparlanma amacıyla kullandığı alanlardan biri olduğu aktarılan açıklamada, operasyonun bu nedenle stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor. Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022’den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.