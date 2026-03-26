Somali’de terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlarda 3 Türk yakalandı. Kasım ayında ülkenin terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan Hasan Rafet Atar, Sinan Alican Kerem ve Feyzul Haşim Süleyman’ın Somali’de tutuklandıkları öğrenildi.

Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre, 3 Türk’ün IŞİD’in Somali koluna nasıl katıldıkları ortaya çıktı. Buna göre, Sinan Alican Kerem, IŞİD Somali’ye “su kuyusu açma” faaliyeti adı altında, bir insani yardım kuruluşu çatısı altında gitti. Hasan Rafet Atar ise IŞİD’in dağılma sürecinde kaçak yollarla Türkiye’ye geçti; bir süre Türkiye’de yaşadıktan sonra bu kez IŞİD Somali’ye katıldı. Feyzul Haşim Süleyman ise IŞİD Suriye’den sonra örgütün Somali koluna katıldı.

Türkiye ile Somali arasında suçluların iadesi, istihbarat paylaşımı ve cezai konularda adli yardımlaşma anlaşmaları bulunuyor. Mevcut anlaşmalar çerçevesinde tutuklu militanların Türkiye’ye getirilip getirilmediğine dair bilgiye ulaşılamadı.

PUNTLAND’DAKİ OPERASYON VE YAKALANAN İSİMLER

IŞİD Somali kolu, ülkenin kuzeydoğusundaki Puntland bölgesinde faaliyet gösteriyor. Puntland Terörle Mücadele Birimleri geçen Kasım ayında dağlık bölgede, mağaralarda yaşayan IŞİD mensuplarına yönelik bir operasyon başlattı. Yakalanan militanlar arasında üç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da yer alıyordu.

Hasan Rafet Atar, Hollanda doğumlu ve çifte vatandaş. 2015 yılında Hollanda’dan Türkiye’ye geldi, ardından sınırdan kaçak yollarla Suriye’ye geçti. IŞİD’in dağılma sürecinde Türkiye’ye döndü. Türkiye’de bulunduğu dönemde de örgütle bağlantısını sürdürdü ve sahte kimlikle IŞİD’in Somali koluna katıldı. Yakalanan diğer militanın ise Somali’ye, bölgede su kuyusu açacağını iddia eden bir dernek aracılığıyla resmi yollarla gittiği öğrenildi. Her üç militan da şu anda Somali’de cezaevinde. Türkiye ile Suriye arasında suçluların iadesi anlaşması bulunuyor.

IŞİD SOMALİ’NİN ROLÜ: EĞİTİM VE LOJİSTİK MERKEZİ

IŞİD Somali, örgütün hem Afrika’daki hem de Afganistan’daki kollarına kaynak, destek ve kolaylaştırma sağlama açısından kritik bir rol oynuyor. Somali’nin kuzeyindeki yarı özerk Puntland bölgesinde faaliyet gösteren yapı, Türkiye’deki yargı belgelerinde de sıkça karşımıza çıkıyor. IŞİD’in Somali kolu, özellikle Suriye ve Irak’ta savaşmış deneyimli militanların yeni katılımcıları eğitmek için gönderildiği bir merkez olarak öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler’in Haziran 2025’te yayımladığı rapora göre, IŞİD Somali bünyesinde 50’den fazla ülkeden yaklaşık 800 militan bulunuyor.