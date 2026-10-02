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Kaynak: İHA

Soma’daki maden göçüğünde hayatını kaybeden 37 yaşındaki Halit Ersay’ın Denizli’den ekmek parası için ilçeye çalışmaya gittiği ortaya çıktı. Ersay’ın cenaze adresi de belli oldu.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 4’ü arama kurtarma ekipleri tarafından göçük altından çıkartıldı. İki yaralı işçi hastaneye sevk edilirken, Halit Ersay ve Kerim Ören’in ise hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Enkaz altındaki üç işçiye ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

EKMEK PARASI İÇİN SOMA'YA GİTTİ





Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Halit Ersay’ın ekmek parası için Denizli’nin Çameli ilçesinden Soma’ya çalışmaya gittiği ortaya çıktı. Ersay’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çameli’ye bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.