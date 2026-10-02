Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara (Edirne hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji saat saat uyardı: 55 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Ekim 2026)
Meteoroloji'nin 2 Ekim raporuna göre bugün Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Marmara ve Ege'de rüzgar saatte 70 km'ye ulaşan fırtınaya dönüşürken, yağışlar gece saatlerinden itibaren yurdun doğu kesimlerine çekilerek etkisini sürdürecek.Gül Devrim Koyun
Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
06:00 - 12:00
Günün ilk saatlerinden itibaren Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. Özellikle Doğu Akdeniz ve Çukurova çevresinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı saatlerde Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızının 40-60 km/sa ile 50-70 km/sa aralığına ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.
12:00 - 18:00
Öğle saatleriyle birlikte yağışlı sistem etki alanını genişletiyor. Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken, Batı Karadeniz kıyılarında (Kastamonu, Sinop çevreleri) da yağışların kuvvetli hale geldiği görülüyor. Marmara ve Ege'de rüzgar şiddetini koruyarak saatte 50-70 km/sa hıza kadar ulaşırken, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya) yerel gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya başlıyor. İç Anadolu'nun orta ve kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bulutlu hava etkisini sürdürüyor.
18:00 - 00:00
Akşam saatlerinde yağışlı kütle yurdun doğusuna doğru çekilmeye başlıyor. Güneydoğu Anadolu'da yağışlar etkisini kaybederken; Doğu Akdeniz kıyıları (Mersin, Adana, Hatay) ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Marmara'da kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) ve yerel sağanaklar sürerken, Ege ve İç Anadolu genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor.
00:00 - 06:00
Gece saatlerinden itibaren yağışlı sistem Türkiye'nin batısını ve iç kesimlerini büyük ölçüde terk ediyor. Ülkenin batı, iç ve güney kesimlerinde parçalı bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin çevreleri) ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Doğu Karadeniz kıyı hattı ve Artvin çevresinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hatay ve çevresinde ise lokal sağanak yağış geçişleri görülüyor.
2 Ekim Cuma bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ike Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri ile Malatya’nın kuzeyinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,5 m yer yer 3,0 ila 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi 8, güneyinin kıyı kesimleri 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 3,0 ila 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.