MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu devam etti. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği meze konsepti kapsamında en başarılı tabakları hazırlamak için tezgah başına geçti.
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı
MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Meze konseptinde yarışan takımların mücadelesinde kazanan belli olurken, bireysel dokunulmazlığı alan isim ve eleme adayları da netleşti. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
Takımlar verilen süre içerisinde mezelerini tamamlayarak şeflerin beğenisine sundu.
Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 1 Ekim 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabağı yapan Bahar bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF 1 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de 3. eleme adayı Şirin Gül olurken, 4. eleme adayı Buse oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
Kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanı kendi takımlarını oluşturdu.
Mavi Takım
Eyyüp Can (Kaptan)
Bahar
Armağan
Tolğa
Burçin
Enes
Hasan Alp
Şiringül
Buse
Şadi
Kırmızı Takım
Nurten (Kaptan)
Muhammed
Şükran
Batuhan
Emre
Nilay
Tolgahan
Ayşe
Kübra