Yeniçağ Gazetesi
02 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı

MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı

MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Meze konseptinde yarışan takımların mücadelesinde kazanan belli olurken, bireysel dokunulmazlığı alan isim ve eleme adayları da netleşti. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı - Resim: 1

MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu devam etti. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği meze konsepti kapsamında en başarılı tabakları hazırlamak için tezgah başına geçti.

1 7
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı - Resim: 2

Takımlar verilen süre içerisinde mezelerini tamamlayarak şeflerin beğenisine sundu.

2 7
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı - Resim: 3

Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 1 Ekim 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

3 7
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı - Resim: 4

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabağı yapan Bahar bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

4 7
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı - Resim: 5

MASTERCHEF 1 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 3. eleme adayı Şirin Gül olurken, 4. eleme adayı Buse oldu.

5 7
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı - Resim: 6

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanı kendi takımlarını oluşturdu.

Mavi Takım

Eyyüp Can (Kaptan)

Bahar

Armağan

Tolğa

Burçin

Enes

Hasan Alp

Şiringül

Buse

Şadi

6 7
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Eleme potasına giren isimler şaşırttı - Resim: 7

Kırmızı Takım

Nurten (Kaptan)

Muhammed

Şükran

Batuhan

Emre

Nilay

Tolgahan

Ayşe

Kübra

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro