Kavga, dün saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Ailelerin de dahil olmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aile fertleri, sokak ortasında hakaret edip, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında taraflardan birinin silahla ateş açtığı öğrenildi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri bir türlü sakinleşmeyen kalabalık gruba biber gazıyla müdahale etti. Kavga sırasında yaralanan olmadığı öğrenilirken, silahla ateş açtığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, küçük bir grubun tartışmaya başladığı, ardından tarafların giderek kalabalıklaştığı, ailelerin de dahil olmasıyla birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar görülüyor.

Görüntülerde polis ekiplerinin kavga eden taraflara biber gazıyla müdahale ettiği anlar da yer alıyor.