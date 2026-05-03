Otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinden Toyota, üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek kapasitesini artırma kararı aldı.

Şirket, dünyanın en çok bilinen modellerinden biri olan Toyota Corolla için Hindistan merkezli yeni bir yatırım planı hazırladı. Bu kapsamda Maharashtra eyaletinde üç yeni montaj tesisi kurulması planlanıyor.

COROLLA İÇİN YENİ ÜRETİM ÜSSÜ

Yeni fabrikaların ilki 2029 yılında devreye alınacak. Diğer iki tesisin ise 2030’lu yıllarda üretime başlaması öngörülüyor. Bu yatırımla birlikte Toyota’nın Hindistan’daki toplam fabrika sayısının altıya çıkması hedefleniyor.

Projede dikkat çeken bir diğer detay ise üretilecek modeller oldu. Yeni tesislerde yalnızca klasik Corolla sedan değil, aynı zamanda gelişmekte olan pazarlara yönelik üç sıralı SUV versiyonun da üretileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 300 milyar yenlik yatırım planı kapsamında, şarj edilebilir hibrit araçların da üretim bandına dahil edilmesi planlanıyor.

Toyota, bu hamleyle Hindistan’ı Orta Doğu ve Afrika pazarlarına yönelik bir ihracat üssüne dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece şirket, büyüme hızının yavaşladığı pazarlara olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.