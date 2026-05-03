Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
Anasayfa Teknoloji Akıllı telefon dünyasında taşlar yerinden oynuyor: Türkiye'nin iki devi tek çatıda birleşti

Küresel akıllı telefon pazarında devrim niteliğinde bir yeniden yapılanma süreci başladı. Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan realme, stratejik bir kararla resmen OPPO çatısı altına girdi. İşte milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren dev akıllı telefon iş birliğinin detayları...

BEKLENEN SENARYO GERÇEK OLDU: GÜÇLER BİRLEŞİYOR

Akıllı telefon dünyasında bir süredir kulislerde konuşulan iddialar resmiyete döküldü.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan akıllı telefon teknoloji devleri, küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla stratejik bir adım attı.

Bu kapsamda, daha önce akıllı telefonda bağımsız bir marka olarak ivme kazanan realme'nin yeniden OPPO çatısı altına dahil edildiği açıklandı.

MARKALAR YAŞAYACAK, YÖNETİM TEK ELDE TOPLANACAK

Akıllı telefonların birleşmesinde kullanıcıların en çok merak ettiği "Marka isimleri değişecek mi?" sorusu da yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre; OnePlus ve realme markaları kendi isimleriyle yoluna devam edecek.

Ancak arka planda işleyen süreçlerde köklü bir değişim yaşanacak:

Gelecek modellerin taslakları tek merkezden çıkacak.

Global ve yerel kampanyalar ortak yönetimle yürütülecek.

Tüm operasyonel yetki OPPO’nun merkezi yapısında toplanacak.

ÜÇ MARKA, ÜÇ FARKLI HEDEF KİTLE

Birleşen akıllı telefon markalarının yeni yapılanma ile markaların piyasadaki karakteristik duruşları daha keskin çizgilerle ayrılacak:

OnePlus: Yüksek performans ve "premium" amiral gemisi deneyimi arayanlara odaklanacak.OPPO: Ailenin amiral gemisi ve vizyoner yüzü olarak merkezi konumunu koruyacak.

realme: Genç kullanıcıları hedefleyen, fiyat-performans odaklı stratejisini sürdürecek.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR İÇİN "SERVİS VE GARANTİ" SORUSU

Türkiye gibi her iki dev akıllı telefon markasının da oldukça güçlü olduğu bir pazarda, bu birleşmenin servis ve garanti süreçlerini nasıl etkileyeceği büyük merak konusu.

İki dev akıllı telefon markasından henüz bu konuda net bir resmi açıklama gelmemiş olsa da, operasyonel birleşmenin teknik servis ve yedek parça süreçlerinde ortak bir havuz oluşturabileceği tahmin ediliyor.

