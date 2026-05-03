İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından mizahi bir paylaşım yaptı. İşçilerin yanında oturduğu anı paylaşan Arı, yanındaki işçiye “yalandan işçileri seviyormuş gibi davranacağım. Mehmet açık verme tamam mı” dedi.

İşçi Mehmet ise, başkan Arı’ya “zaten seviyorsunuz başkanım” diye cevap verdi. Videoda Arı, mizahi diline devam ederek “ne zaman sevdim. Sen çalışmıyorsun da ondan” diye karşılık verdi.

Videoda işçi Mehmet’in “ben mi” diye sormasının ardından videoda mizahın boyutu arttı. Mehmet’in mesai saatinden görüntüler paylaşıldı. Arka planda ise, arabesk sanatçısı Azer Bülbül'ün, “duygularım darmadağın, anlayamazsın. Bendeki kalp sende oksa taşıyamazsın” sözlerini okuduğu müzik çaldı.

Arı, bu video ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı.