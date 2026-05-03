Japon otomotiv devi Nissan, Mississippi’de bulunan Canton fabrikası için belirlediği iddialı elektrikli araç (EV) hedeflerinden vazgeçtiğini duyurdu.
Otomotiv devi frene bastı: Türkiye'de sevilen markadan kritik karar
Dünya genelinde ve Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Japon otomotiv devi Nissan, elektrikli araç stratejisinde radikal bir değişikliğe gitti. Otomotiv devi ABD pazarındaki elektrikli SUV üretim planlarını iptal ederek rotayı yeniden içten yanmalı motorlara kırdı.Dilek Taşdemir
Otomotiv devinden yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu tesiste üretilmesi planlanan iki yeni elektrikli SUV modeli için hazırlanan 2028-2029 üretim takvimi tamamen rafa kaldırıldı.
MEVCUT MODELLER DEVAM, YENİ YATIRIMLAR ASKIDA
Otomotiv devi Nissan, elektrikli araç pazarından tamamen çekilmiyor; ancak büyüme hızını ciddi şekilde yavaşlatıyor.
Nissan’ın ikonik elektrikli modeli Leaf ve diğer mevcut EV araçlarının ABD pazarındaki satışı devam edecek.
Nissan’ın üretim tarafında planlanan yeni nesil teknoloji ve kapasite artırım yatırımları ise belirsiz bir süreliğine donduruldu.
NEDEN ROTA DEĞİŞTİRİLDİ? "BENZİNLİ" TALEBİ YENİDEN YÜKSELİŞTE
Nissan’ın bu stratejik geri adımının arkasında yatan temel neden, pazarın gerçeklerinin beklentilerle örtüşmemesi oldu. Şirket yönetimini bu karara iten ana faktörler şunlar:
Teşviklerin sona ermesiyle ABD pazarındaki elektrikli araç sübvansiyonlarının azalması, tüketicinin alım gücünü etkiledi.
Elektrikli araçlara olan ilginin öngörülen seviyelerin altında kalması.
Tüketicilerin yeniden geleneksel içten yanmalı (benzinli) motorlu araçlara yönelmesi.
GELENEKSEL MOTORLARA KAPASİTE ARTIŞI
Japon otomotiv devi Nissan, pazarın değişen dinamiklerine uyum sağlamak adına Canton fabrikasındaki önceliğini değiştirdi. Şirket, elektrikli modeller yerine şu anki güncel talebi karşılamak amacıyla geleneksel motorlu araçların üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Uzmanlara göre, otomotiv dünyasında "tamamen elektrikli" hayali, pazarın ekonomik gerçekleri karşısında bir süre daha beklemek zorunda kalacak.