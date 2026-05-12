Yapay zekâ asistanlarıyla sohbet etmeye iyice alıştık. Ekrandaki kutucuğa bir soru yazıyoruz karşımızdaki akıllı sistem anında yanıt veriyor.

Ne var ki teknoloji devlerinin hayata geçirdiği hizmetlerin arka planında hep aynı ticari döngü işliyor. Google, yapay zekâ robotu Gemini için sessiz sedasız yeni planlar yapıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında reklamsız bir deneyim vaat etmişlerdi.

Şirketin İşletme Başkanı Philipp Schindler'in ilk çeyrek bilanço toplantısında dile getirdiği detaylar oldukça çarpıcı. Schindler, yapay zekâ modunda işleyen reklam formatlarının ilerleyen dönemlerde Gemini uygulamasına entegre edilebileceğini söylüyor.

Şimdilik bedava kullanıma ve ücretli abonelik modellerine ağırlık verdiklerini belirtse de ardından eklediği kelimeler niyetlerini açıkça ortaya koyuyor.

Doğru zaman geldiğinde reklamların kullanıcılara değerli ticari bilgiler verebileceğini iddia ediyor.

Aralık ayında verilen kesin sözlerin üzerinden aylar bile geçmeden strateji değişikliğine gidilmesi, Silikon Vadisi'nin klasik taktiğini hatırlatıyor.

Önce devasa bir kullanıcı kitlesi oluşturulur. Herkes sisteme bağımlı hâle getirilir. Ardından para kazanma düğmesine basılır. Şirket halihazırda Gemini'nin etki alanını genişletmekle, insanları arayüze alıştırmakla meşgul.

İleride sohbetin tam ortasında bir anda uçak bileti reklamı veya bir kahve markasının tanıtımını görmek epey sinir bozucu olabilir.

Üstelik değerli ticari bilgiler kılıfı altında yapılacak yönlendirmeler yapay zekânın tarafsızlığına gölge düşürecektir.

Günün sonunda ücretsiz bir platformun masrafları bir şekilde karşılanmak zorunda. O masrafları da her zaman olduğu gibi bizler dikkatimizi ve verilerimizi feda ederek ödüyoruz.

Şimdilik tertemiz bir arayüzde sohbetlerimizi edebiliriz. Yakın gelecekte ise Gemini bize bir tavsiye yazarken aralara serpiştirilmiş alışveriş tavsiyeleriyle karşılaşmaya hazır olmalıyız.

Arama motorlarında karşılaştığımız sponsorlu bağlantılar çok fazla göze batmıyordu. İsteğimizle tıklayıp geçiyorduk. Sohbet robotlarında yaşayacağımız deneyim tamamen farklı bir yapıya bürünecek.

Karşımızda insan gibi konuşan, dertlerimizi dinleyen, bize özel tavsiyeler veren bir sistem var. İçten bir muhabbetin ortasında ticari bir mesaj araya sızdığında karşımızdaki yapay zekâya duyduğumuz güven derinden sarsılacak.

Bedava servislerin cazibesi hepimizin gözünü boyuyor. Karşılıksız hiçbir iyiliğin yapılmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Teknoloji devleri harcadıkları devasa işlem gücünün faturasını elbette bizlerin ekranlarına yansıtacak.

Ödediğimiz bedel cebimizden çıkan nakit parayla ölçülmüyor. Doğrudan dikkatimiz, algımız, tercihlerimiz hedefleniyor.

Gemini gibi araçlar hayatımızın tam merkezine yerleştikçe küresel markaların bilinçaltımıza sızma yolları çok daha engelsiz hâle gelecek.

Gelecekte dijital ekran karşısında geçirdiğimiz her saniye pazarlamacıların yeni bir savaş alanına dönüşecek.

Sohbet robotunun samimi tavsiyeleriyle ücretli yönlendirmeleri birbirinden ayırmak giderek imkânsızlaşacak.

Şirketlerin kâr hırsı masum yüzlü teknolojileri adım adım devasa birer dijital tabelaya dönüştürüyor. Aylar önce verilen sözlerin unutulması hiç kimseye şaşırtıcı gelmemeli.

Asıl cevaplamamız gereken hayati bir sorumuz var: Kendi zihnimizi yenilikçi pazar yerlerine ne ölçüde teslim edeceğiz?