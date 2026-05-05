Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri geçtiğimiz günlerde epey sarsıcı bir açıklama yaptı.

Yeni güncellemeyle beraber Instagram hesabınıza yüklediğiniz her reel videosu, kaydırmalı gönderi ve tekli fotoğraf mercek altına alınıyor.

Algoritma her pikseli, her saniyeyi detaylıca inceleyecek. Ekrana düşen içerik başka bir sayfadan kopyalanmışsa o gönderinin keşfette ve diğer öneri alanlarında kendine yer bulma ihtimâli tamamen ortadan kalkacak.

Yıllardır başkalarının emeklerini kopyalayıp binlerce takipçiye ulaşan sayfalar için alarm zilleri çalıyor. Zira sistem doğrudan orijinal üreticiyi korumaya odaklanıyor.

Kendi emeğiyle video çeken, özgün fikirler üreten hesaplar ön plana çıkacak. Saatlerce uğraşılıp kurgulanan videoların hakkı nihayet asıl sahibine teslim edilecek.

Uygulamada dolaşırken hepimiz birbirinin kopyası şakalardan, birebir çalınmış motivasyon paylaşımlarından fazlasıyla sıkılmıştık.

Ekranda kaydırma yaparken sürekli birbirini tekrar eden içerikler karşımıza çıkıyordu. Mosseri’nin attığı adım tam olarak bahsedilen monotonluğu kırmayı hedefliyor.

Fikir hırsızlığı gölgelerde bırakılırken gerçek yaratıcılık ödüllendirilecek. Önümüzdeki süreçte platformda hayatta kalmanın tek bir kuralı var: Özgün olmak.

Başkasının bahçesinden meyve çalarak sanal dünyada krallık kurma devri tamamen kapanıyor.

Kamerayı eline alan herkes kendi hikâyesini anlatmak zorunda. Kendi sesini bulamayanlar uçsuz bucaksız Instagram evreninde karanlığa gömülecekler.

Sosyal medyada içerik hırsızlarıyla mücadele hız kazanırken işin mutfağında yani web sitelerinin alt yapısında çok daha korkutucu bir fırtına kopuyor.

Web hosting dünyasının kalbi sayılan cPanel ve WHM yazılımlarında tüyler ürperten bir güvenlik zafiyeti patlak verdi. Siber dünyada CVE-2026-41940 koduyla bilinen hata bilgisayar korsanlarına akılalmaz bir güç veriyor.

Kötü niyetli kişiler şifre sorma ekranını bütünüyle hiçe sayıp doğrudan yönetim paneline en üst düzey yetkiyle sızabiliyor.

On milyonlarca siteyi barındıran devasa bir ekosistemden bahsediyoruz. Üstelik desteklenen tüm sürümler tehlike altında.

Geliştirici ekip acilen yama yayınladı ve büyük hosting firmaları sistemlerini apar topar güncellediler.

Gelgelelim Kanada ulusal siber güvenlik ajansı durumun ciddiyetine dikkat çekerek istismar ihtimali çok yüksek uyarısını yaptı. Ortada gerçekten acil önlem alınması gereken bir tablo var.

KnownHost CEO'su Daniel Pearson'ın açıklamalarına bakılırsa saldırganlar şubat ayından beri karanlık köşelerde pusuya yatmış durumda.

Aylardır açık kapıları zorluyorlar zayıf hedefleri avlamaya çalışıyorlar.

Dijital dünyada hiçbir alanın yüzde yüz güvenli olmadığını hepimize bir kez daha hatırlatan ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız.

Hem ürettiğimiz içerikleri hem de dijital varlıklarımızı korumak günden güne daha zor bir sınava dönüşüyor.