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Soğuk günlerin vazgeçilmezi olan sıcacık çorbalar, kış beslenmesinin ilk sırasında yer alıyor. Uzmanlara göre özellikle kemik suyuyla hazırlanan sebze veya baklagil çorbaları, vücudu içeriden ısıtırken sindirimi de kolaylaştırıyor. Bunun yanında yumurta, balık, kırmızı et ve kurubaklagil gibi kaliteli protein kaynakları, doku onarımını destekleyerek vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor.

C VİTAMİNİ VE ANTİOKSİDAN ZENGİNLERİ

Grip ve soğuk algınlığından korunmanın yolu mevsim sebze ve meyvelerinden geçiyor. Portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgillerin yanı sıra narenciye dışındaki kış sebzelerinden brokoli, karnabahar, pırasa ve karalahana tam bir C vitamini deposudur. Tabağınıza ekleyeceğiniz mor ve kırmızı renkli sebzeler ise güçlü antioksidan etkisiyle bağışıklığı destekler.

VÜCUT ISISINI ARTIRAN BAHARATLAR VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Termojenik etkisi yüksek olan baharatlar, kışın metabolizmayı hızlandırıp vücut sıcaklığını dengede tutmaya yardımcı olur:

Zencefil ve zerdeçal: İltihap savar özellikleriyle mikrobik hastalıklara karşı korur.

Karabiber ve acı biber: Kan dolaşımını hızlandırarak ısınmayı sağlar.

Tarçın: Kan şekerini dengeleyerek kışın artan tatlı krizlerinin önüne geçer.

Ayrıca ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ile zeytinyağı ve Omega-3 zengini balıklar kış aylarında ihmal edilmemelidir.

SIVI TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

Soğuk havalarda susuzluk hissi azalsa da vücudun suya olan ihtiyacı devam eder. Günde en az 2 litre su içmek toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Suya ek olarak ihlamur, kuşburnu ve adaçayı gibi bitki çayları da iç ısıtan sağlıklı alternatiflerdir.