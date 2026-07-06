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Kaynak: AA

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti. Olay, Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü Evelikli Yaylası’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yaylada yaşayan 55 yaşındaki Solmaz Aksu’ya kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Aksu, yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aksu, KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Aksu’nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Aksu köyünde defnedilmek üzere götürüldü.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kene vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.