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Kaynak: Diğer

‘Şişe getirene 1 lira’ veren ‘DOA’ logolu ürünlere depozito sisteminde en fazla ambalaj toplanan 5 il açıklandı.

Diken'de yer alan habere göre, DOA, ‘depozitosu olan ambalajlar’ anlamına geliyor. Kararla iade bedeli verilmesi ve bu yolla hem ‘çevre dostu bir adım atılması’ hem de geri dönüşümden kazanç elde edilmesi planlanıyor.

‘Şişe getirene 1 lira’ verecek ‘DOA’ logolu ürünlere depozito sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum’un aktardığına göre 11 Ağustos’a kadar toplanan ambalaj sayısı 100 milyonu geçti.

En fazla ambalaj toplanan beş il şöyle:

Antalya: 20 milyon 47 bin 8

İstanbul: 15 milyon 276 bin 233

Kocaeli: 8 milyon 101 bin 253

Adana: 6 milyon 481 bin 542

İzmir: 6 milyon 404 bin 2

UYGULAMA MARKETLERİNDEN İNDİRİLEBİLİYOR

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) adlı dijital uygulama da çıkarıldı, telefonlarındaki uygulama marketlerinden indirilebiliyor.

Uygulamayla en yakın DOA iade makinesi görülebiliyor. İade bedeli DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek.

Biriken tutar banka hesaplarına aktarılabilir ya da ATM’lerden direkt nakit olarak çekilebilir. Ayrıca anlaşmalı işyerlerinde alışveriş de yapılabilecek.

HANGİ DOA LOGOLU ÜRÜNLER İADE EDİLEBİLECEK?

İade edilebilecek ürünler şöyle tanımlanıyor: "Tek kullanımlık 0,10 – 3,01 litre arasındaki pet, cam, alüminyum şişe/kutu ambalajlı ürünlerden üzerinde DOA İşareti bulunan boş ambalajları iade edebilirsin."