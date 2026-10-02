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Kaynak: AA

Sinop'ta 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'den acı haber geldi.

Sinop Valiliği, Şen'i bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda polis memurunun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ARAMALAR HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN YÜRÜTÜLDÜ

Valilik koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra gönüllü balıkçı tekneleri de destek verdi.

Çalışmalar havadan, karadan, denizden ve deniz altından sürdürüldü.

Ekipler, arama çalışmaları sonucunda saat 11.40 sıralarında Numan Şen'in cansız bedenine ulaştı.

KIYIDAN 400 METRE AÇIKTA BULUNDU

Polis memuru Numan Şen'in cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 400 metre açıkta, deniz dibinde bulundu.

Şen'in cenazesi deniz polisi botuyla Sinop Limanı'na getirildi. Buradan cenaze aracına alınan Şen'in naaşı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TEKNE 30 EYLÜL'DE ALABORA OLMUŞTU

Polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş, 30 Eylül'de Sinop'un Yalı köyünden tekneyle denize açılmıştı.

İki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olmasının ardından bölgeye ekipler sevk edilmişti.

Denizde bulunan Orhan Gazi Yetiş hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Numan Şen'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları ise cansız bedenine ulaşılmasıyla sona erdi.