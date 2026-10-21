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Sinan Burhan, katıldığı tv100’deki programda, yerel siyasette yeni bir transfer dalgası iddiasında bulundu.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik duyum aldığını belirten Burhan, bu durumun İzmir ile sınırlı kalmayacağını, kentteki üç belediye başkanının daha benzer bir adım atabileceğini ifade etti.

Ankara için de benzer bir kulis bilgisine ulaştığını dile getiren Burhan, başkentten üç belediye başkanının daha AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. Ancak Burhan, Karaburun dışında ismi geçen diğer belediyelere ve başkanlara dair herhangi bir detay vermedi. İddialara ilişkin ne ilgili başkanlardan ne de AK Parti kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KARABURUN’DA İSTİFA SONRASI BAĞIMSIZ DÖNEM

İddiaların merkezindeki isimlerden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 19 Ekim’de belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantının ardından Yeni Parti üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu. İstifa gerekçesine ilişkin detay vermeyen Erdoğan, görevini bir süre bağımsız olarak sürdüreceğini ve ilçe halkına hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Karaburun Belediye Başkanı seçilen avukat İlkay Girgin Erdoğan, daha sonra CHP’den ayrılarak milletvekilleri tarafından kurulan Yeni Parti’ye geçmişti.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan

YEREL SİYASETTE TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

İzmir’deki kulis hareketliliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın geçiş süreciyle ilerlemişti. CHP’den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız kalan Tugay, 7 Ekim’de düzenlenen törenle AK Parti’ye katılmış ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı. Bu gelişmenin ardından ilçe belediyelerinde de parti değişikliklerinin yaşanabileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Öte yandan, Sinan Burhan daha önce de Kalecik, Nallıhan, Polatlı belediye başkanları ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in AK Parti’ye geçebileceğini iddia etmişti.