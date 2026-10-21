MasterChef Türkiye'de 20 Ekim 2026 Salı akşamı haftanın ilk takım dokunulmazlığı mücadelesi ekrana geldi. Şadi kaptanlığındaki mavi takım ile Enes liderliğindeki kırmızı takım, eleme potasına girmemek için karşı karşıya geldi.
MasterChef'te nefesler tutuldu: Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı
MasterChef Türkiye'de 20 Ekim Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım kazanırken kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Burçin aldı. Eleme adayları Enes ve Emre oldu. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla yeniden başladı.
Yarışmanın son bölümünü kaçıranlar için gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu.
PEKİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yarışmacılar, takımlarıyla avantaj elde etmek için kıyasıya mücadele ederken kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık ve takım oylaması aşamalarına geçildi.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 20 Ekim Salı akşamı oynanan haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyununun galibi belli oldu.
Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi takım, dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı bir başlangıç yaptı.
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme potasına girme stresini yaşandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Burçin oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Enes
Emre