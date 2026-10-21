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Kaynak: İHA

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Ercan D., eşine ve tartışmaya müdahale eden bir gence silahla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüpheli hakkında önleyici tedbir kararı bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Çatalağzı beldesine bağlı Doğancılar Mahallesi Orta Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercan D. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmaya Emre Ç. (27) de müdahil oldu. Tartışmanın ardından Ercan D., eşine ve Emre Ç.’ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıda yaralanan Burçin D. ve Emre Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burçin D.’nin bilincinin açık olduğu, Emre Ç.’nin ise bilincinin kapalı bulunduğu öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı duyan yaralıların yakınları da hastaneye geldi.

HAKKINDA ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan Ercan D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği öğrenildi. Söz konusu kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.