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Kaynak: Haber Merkezi

Küresel piyasalarda altın, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve merkez bankalarının faiz artırım ihtimallerinin güçlenmesiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan ons altın, 4.100 dolar sınırına kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Dünkü işlemleri yüzde 0,37 kayıpla 4.125 dolardan tamamlayan ons altın, bugün TSİ 06.11-06.15 sularında 4.117 dolar seviyesinden işlem gördü. Günün ilk saatlerinde 4.106 dolara kadar sarkan değerli metal, kritik destek bölgelerini test etmeye başladı. İç piyasada ise 21 Ekim 2026 itibarıyla gram altın güne 6.565 TL seviyesinden giriş yaptı.

FED VE FAİZ POLİTİKASI BEKLENTİLERİ

Altın üzerindeki bir diğer önemli baskı unsuru ise para politikalarına yönelik tahminler. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülse de piyasalarda Aralık ayı için faiz artırımı ihtimali fiyatlanmaya başlandı. Faiz getirisi bulunmayan altının, faizlerin yüksek kaldığı ya da arttığı konjonktürde cazibesini kaybetmesi fiyatların toparlanmasını güçleştiriyor.

KRİZ GÜVENLİ LİMANA YETMEDİ: ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, jeopolitik risklerin varlığına rağmen yüksek enflasyon ve sıkı para politikası beklentilerinin altındaki yukarı yönlü hamleleri sınırladığına dikkat çekiyor. Teknik açıdan ons altında kısa vadeli en kritik destek noktası 4.066 dolar olarak öne çıkarken, olası toparlanmalarda 4.200 dolar seviyesi ana direnç konumu koruyor.