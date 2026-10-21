UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle ilk 11 dakikada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle galibiyeti elinden kaçırdı.

Karşılaşmanın son bölümünde tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa tezahüratları yükselirken futbol yorumcularından da sert eleştiriler geldi.

Semih Şentürk, Sinan Engin, Erman Özgür ve Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken özellikle teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik ağır eleştirilerde bulundular.

SEMİH ŞENTÜRK: 'BİZE AVRUPA FAZLA GELİYOR'

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansını eleştiren eski futbolcu Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin maçtan maça değişen görüntüsüne dikkat çekti.

Şentürk, İsmail Kartal'ın tribünlerden yükselen tepkilerden etkilendiğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

"Geceyle gündüz gibi Fenerbahçe izliyoruz. Oyuncular maç seçiyor desen ama seçseler Şampiyonlar Ligi'nde maç seçerler diyorum. Bence bize Avrupa fazla geliyor.Önümüzdeki Galatasaray müsabakasını bekleyecektir. İsmail Kartal duygusal yapıda bir isimdir, olaylardan fazlasıyla etkilenir ve kulak verir. Demek ki sosyal medyayı yakından izliyor ki tepkilere karşılık veriyor. Tribünlerin protestolarından mutlaka etkilenmiştir fakat kapıda derbi heyecanı var. Artık tehlike sinyalleri çalmaya başladı."

SİNAN ENGİN: 'İSMAİL KARTAL DAHA DİKİŞ TUTMAZ'

Sinan Engin ise Slavia Prag karşısında yaşanan puan kaybında futbolcuların da büyük sorumluluğu olduğunu savundu.

Rakibin kadro kalitesini eleştiren Engin, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Bu maçın son 30 dakikasının İsmail Kartal'la alakası yok. Futbolcularla alakası var. Kimi oynatırsan oynat şu C ligi takımını yenmen lazım. En pahalı topçusu 750 bin euro alıyordur. Oynayanlara bakacaksın. Bunlara daha ne yapsın hoca?

İsmail Kartal daha dikiş tutmaz o ayrı.

Azerbaycan’ın Sabah’ı şu takımı yendi. Slavia Prag köy takımı ya! Yazıklar olsun size ya! Köy takımı ya bu. Prag’ın hangi topçusunu alırsınız ya?”

'VEDAT MURIQI DİYE BİR FUTBOLCU VAR...'

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tercihlerini de eleştiren Sinan Engin, Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'nun performanslarının yeterli olmadığını dile getirdi.

Engin, "Vedat Muriqi diye bir futbolcu var. Allah muhafaza yani. Bunu kim aldı? Çok efendi, iyi birisi ama olmaz ya! Garson veya siteye yönetici almıyorsun. Futbolculukta torpil olmaz. Bu santrforla olmuyor, Lukaku sokuyorsun o da olmuyor. Yazık günah!" diye tepki gösterdi.

ERMAN ÖZGÜR: 'ASTON VILLA YENİLGİSİ KADAR AĞIR'

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında bıraktığı iki puanı değerlendiren Erman Özgür, sonucu Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık mağlubiyetle kıyasladı.

Sarı-lacivertlilerin rakibine karşı üstünlüğünü koruyamamasını eleştiren Özgür, "6-0'lık Aston Villa hezimeti seviyesinde berbat bir gece değil belki ama kendi sahanda bu rakibe karşı iki puan bırakıyorsan, bu sonuç da en az Aston Villa yenilgisi kadar ağır.İsmail Kartal ne sosyal medya mecralarını takip etsin ne de spor programı izlesin; aksi takdirde fazlasıyla yıpranır. Fakat bu karşılaşmayı kesinlikle tekrar tahlil etmeli. Diş geçiremediğin rakibin kapasitesini yeniden etraflıca incelemesi şart." diye konuştu.

NİHAT KAHVECİ: 'BUGÜN İSTİFA ET HOCAM!'

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nihat Kahveci ise Slavia Prag beraberliğinin ardından İsmail Kartal'a doğrudan istifa çağrısında bulundu.

Tribünlerden yükselen protestolara dikkat çeken Kahveci şunları söyledi:

"Seyircinin önünde erkenden 2-0 öne geçmişsin. Maçın favorisiydin. Maç sonu 2-2. Vallahi yazık ya! 'İsmail Kartal istifa' diye tribünler inliyor değil mi, neden inliyor? Roma ile 1-1 berabere kaldıktan 15 dakika sonra taraftarlar, İsmail Kartal'ın istifasını dinledi. Bugün et hocam, bugün et!

Derbide hoca olsa ne olur olmasa ne olur. Tribün gerekeni söyledi zaten. Bir kişinin pet şişe atması mı daha ağır, 30 bin kişinin istifa demesi mi daha ağır? Ben olsam dönmemek üzere istifa ederim.Tükendim artık, inanın ki tükendim! Şurada biraz huzurla, keyif alarak program yapalım istiyorum. Bu üst düzey seviyede böylesine acemice ve basit hatalar yapmak da neyin nesidir!"

FENERBAHÇE'DE GÖZLER GALATASARAY DERBİSİNE ÇEVRİLDİ

Sarı-lacivertlilerde Slavia Prag karşısında yaşanan puan kaybının ardından İsmail Kartal'ın geleceği tartışılmaya başlanırken gözler 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.