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Kaynak: AA

Spotify, bu yıl yapay zeka tarafından üretilen ve "düşük kaliteli içerik ve spam olarak" sınıflandırdığı 50 milyondan fazla parçayı öneri sisteminden çıkardığını açıkladı.

Spotify tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapay zeka çağında sanatçıları ve dinleyicileri yanıltıcı içeriklerden korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl yapay zeka tarafından üretilen ve "düşük kaliteli içerik ve spam olarak" sınıflandırılan 50 milyondan fazla parçanın öneri sisteminden çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, platform kurallarını ciddi biçimde veya tekrarlayan şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle 75 milyondan fazla spam içerikli parçanın da platformdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Dinleyicilerin atladığı, dinlemediği veya duymak istemediğini belirttiği parçaların incelendiği ve bunların önemli bir bölümünün düşük kaliteli yapay zeka içeriği ya da spam olarak tanımlandığı aktarıldı. Açıklamada, son 6 ayda öneri sisteminde yapılan güncellemelerle bu tür içeriklerin azaltıldığı ve gerçek sanatçıların ürettiği müziklere daha fazla yer verildiği ifade edildi.

Spotify'ın düşük kaliteli yapay zeka içeriğini ve spam parçaları tespit ederken dinleyici etkileşimleri ve geri bildirimleri, yükleme alışkanlıkları, meta veriler ve üçüncü taraf yapay zeka tespit araçlarından elde edilen bilgileri birlikte değerlendirdiği kaydedildi.

YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN ARAÇLAR

Açıklamada, sanatçıları korumak ve dinleyicilerin dinledikleri içerikler hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla son bir yılda çeşitli araçların da kullanıma sunulduğu bildirildi.

Bu kapsamda, sanatçıların yapay zekanın hangi roller ve enstrümanlarda kullanıldığını belirtebildiği "AI Credits" özelliğinin nisanda kullanıma sunulduğu belirtildi. Sanatçıların her gün on binlerce kredi bilgisi gönderdiği de aktarıldı.

Spotify'da 300 binden fazla sanatçının doğrulandığı, bu sanatçıların dinleyicilerin platformda aradığı isimlerin yüzde 99'undan fazlasını temsil ettiği ve doğrulanan sanatçıların yüzde 70'inden fazlasının bağımsız müzisyenlerden oluştuğu ifade edildi.

Yapay zeka tarafından oluşturulduğu değerlendirilen sanatçı kimliklerini işaretleyen "AI Persona" etiketlerinin de binlerce profilde kullanıldığı belirtildi. Dinleyicilerin takip etmesi gibi istisnalar dışında bu profillerin editoryal ve algoritmik önerilerden varsayılan olarak çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 2024'ten bu yana uygulanan ve telif geliri elde edilebilmesi için bir parçanın en az 1000 dinlenmeye ulaşmasını gerektiren eşiğin, insan sanatçıları yapay zeka tarafından üretilen içerik dalgasına karşı korumada önemli bir rol oynadığı vurgulandı.