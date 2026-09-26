Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül tarihli bölümünde mutfakta yaşanan olay geceye damgasını vurdu.
MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacıları ve ekran başındaki izleyicileri endişelendiren bir olay yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, yemek yerken boğazına parça kaçan yarışmacı Emre'ye Heimlich manevrası uygulayarak müdahale etti.Kaynak: Haber Merkezi
Mavi ve kırmızı takımda yer alan yarışmacılar, takım oyununda hünerlerini sergilemek için tezgahlarının başına geçti.
Para ödülünü kazanabilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk takım oyununda sebze yemekleri hazırladı.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda daha yüksek puanı alan Mavi Takım, takım oyununu kazanan taraf oldu. Böylece ekip, 100 bin TL'lik ödül için yarışma hakkı elde etti.
100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ NİLAY ALDI
Mavi Takım'da para ödülü için yarışmaya devam eden Nilay ve Bahar, 'Bayramiç Beyazı' kullanarak hazırladıkları tabaklarla son ikiye kaldı. Yapılan değerlendirmenin ardından 100 bin TL'lik ödülün sahibi Nilay oldu.
MUTFAKTA PANİK YAŞANDI
Programın ilerleyen dakikalarında yaşanan bir olay ise yarışmacılar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Yemek sırasında boğazına parça kaçan Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu. Yalçınkaya, yarışmacıya Heimlich manevrası uygulayarak müdahalede bulundu.
Mehmet Şef'in hızlı müdahalesinin ardından yapım ekibinde görevli sağlık personeli de Emre'yi kontrol etti. Yaşananların ardından durumunun iyi olduğu öğrenilen Emre, arkadaşlarını rahatlatmak için, “Yutamadım, boğazıma kaçtı. Şimdi iyiyim” ifadelerini kullandı.