Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale

MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacıları ve ekran başındaki izleyicileri endişelendiren bir olay yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, yemek yerken boğazına parça kaçan yarışmacı Emre'ye Heimlich manevrası uygulayarak müdahale etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale - Resim: 1

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül tarihli bölümünde mutfakta yaşanan olay geceye damgasını vurdu.

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MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale - Resim: 2

Mavi ve kırmızı takımda yer alan yarışmacılar, takım oyununda hünerlerini sergilemek için tezgahlarının başına geçti.

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MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale - Resim: 3

Para ödülünü kazanabilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk takım oyununda sebze yemekleri hazırladı.

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MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale - Resim: 4

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda daha yüksek puanı alan Mavi Takım, takım oyununu kazanan taraf oldu. Böylece ekip, 100 bin TL'lik ödül için yarışma hakkı elde etti.

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MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale - Resim: 5

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ NİLAY ALDI

Mavi Takım'da para ödülü için yarışmaya devam eden Nilay ve Bahar, 'Bayramiç Beyazı' kullanarak hazırladıkları tabaklarla son ikiye kaldı. Yapılan değerlendirmenin ardından 100 bin TL'lik ödülün sahibi Nilay oldu.

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MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale - Resim: 6

MUTFAKTA PANİK YAŞANDI

Programın ilerleyen dakikalarında yaşanan bir olay ise yarışmacılar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

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MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale - Resim: 7

Yemek sırasında boğazına parça kaçan Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu. Yalçınkaya, yarışmacıya Heimlich manevrası uygulayarak müdahalede bulundu.

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MasterChef'te yarışmacı ölümden döndü: Mehmet Şef'ten kritik müdahale - Resim: 8

Mehmet Şef'in hızlı müdahalesinin ardından yapım ekibinde görevli sağlık personeli de Emre'yi kontrol etti. Yaşananların ardından durumunun iyi olduğu öğrenilen Emre, arkadaşlarını rahatlatmak için, “Yutamadım, boğazıma kaçtı. Şimdi iyiyim” ifadelerini kullandı.

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