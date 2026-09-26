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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarında dikkat çeken kapsamlı bir soruşturma başlattı. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddialarıyla yürütülen dosya kapsamında, 7 farklı yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiği mercek altına alındı.

7 FARKLI YATIRIM ŞİRKETİNİN FONLARINI DİDİK DİDİK İNCELEYECEK

Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler ve Pardus Menkul Kıymetler ile bağlantılı fonların detaylı dökümlerini talep etti. İlgili yazıda, bu fonların kuruluş aşamasından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararı aldığı tarihe kadar geçen süredeki tüm yatırımcı hareketlerinin, alım-satım işlemlerinin TL karşılıklarının ve hesaplardaki katılma payı değerlerinin bildirilmesi istendi.

3 AYLIK DÖNEME ÖZEL İNCELEME

Soruşturmanın en kritik detayını ise tasfiye sürecine giden yoldaki son 3 aylık döneme yönelik özel inceleme oluşturuyor. Savcılık; Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 aylarında söz konusu fonlardan çıkış yapan yatırımcıların kimlik, adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle savcılığa ulaştırılmasını talep etti.

MKK'dan gelecek veriler, dosyadaki diğer mali kayıtlarla birlikte çapraz incelemeye tabi tutulacak. Özellikle tasfiye öncesi son çeyrekte gerçekleşen fon çıkışlarının büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı profili, iddia edilen aklama suçunun boyutlarını ve olası organize hareketleri ortaya çıkaracak temel deliller arasında yer alacak.