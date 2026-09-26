Yargıtay’dan milyonlarca çalışana ‘müjde’ gibi karar: SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Olaydan bir ay sonra, 29 Haziran 2020'de ise yine herkesin içinde işçiye ağır küfürler ederek azarladı. Yaşanan onur kırıcı muamelenin ardından bardağı taşıran son damlayla iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden direktör, haklarını aramak için yargıya başvurdu.