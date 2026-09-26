Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Eylül 2026)

Gram altın ise haftalık yüzde 3 kayıp seviyelerine kadar gelse de kapanışı yüzde 1,77 seviyelerinde yaptı. 6 bin 860 TL seviyelerinden 6 bin 738 TL bandına kadar geriledi. Dün ise yüzde 0,33’lük artış ile haftayı kapattı.