ABD’de tahvil kararı, FED tarafından faizlere dair şahin mesajlar ve petrol fiyatlarındaki artış altın cephesini bu hafta kaybettirdi. Altın piyasasındaki kayıp haftalık bazda yüzde 2’yi buldu.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (26 Eylül 2026)
ABD'de alınan tahvil kararları, Fed'in şahin mesajları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasında haftalık bazda büyük kayıp yaşattı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar değişti.Süleyman Çay
Ons altın 4 bin 378 dolar seviyelerinde açtığı haftayı yüzde 2,15’lik bir kayıpla 4 bin 284 dolar bandında kapattı. Dünkü kapanışta ise yüzde 0,26’lık yükselişle bitirdi.
Gram altın ise haftalık yüzde 3 kayıp seviyelerine kadar gelse de kapanışı yüzde 1,77 seviyelerinde yaptı. 6 bin 860 TL seviyelerinden 6 bin 738 TL bandına kadar geriledi. Dün ise yüzde 0,33’lük artış ile haftayı kapattı.
En çok merak edilenlerin başında ise Kapalıçarşı’daki altın fiyatları oldu. Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 873 TL seviyelerinde başladığı haftayı 6 bin 740’a kadar düşerek tamamladı.
Kapalıçarşı’da anlık altın fiyatları ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne?
İşte altın piyasasında son durum;
Gram Altın
Alış Fiyatı: 6.647,24 TL
Satış Fiyatı: 6.777,77 TL
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 10.889,00 TL
Satış Fiyatı: 11.058,00 TL
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 21.779,00 TL
Satış Fiyatı: 22.109,00 TL
Tam Altın
Alış Fiyatı: 43.424,00 TL
Satış Fiyatı: 44.089,00 TL
Gremse Altın
Alış Fiyatı: 107.759,00 TL
Satış Fiyatı: 109.698,00 TL
Dolar cephesi ise haftayı kazanç ile kapattı. Dolar yüzde haftayı yüzde 0,21’lik yükselişle 48,86 TL seviyelerinde tamamladı.
Petrol tarafı da haftayı yüzde 5 üzerinde bir kayıpla kapattı. 103 dolar seviyelerinden 97,61 dolar seviyesine kadar gerileyerek haftayı tamamladı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.