Kaynak: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki termal bir otelin otoparkında oldu. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı kendi aracında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ayrancı, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Ayrancı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili savcılık talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

İhsan Ayrancı için Afyonkarahisar Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali Naci Aktaş, TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, TBMM İdare Amiri MHP Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK yetkilileri katıldı. Törende konuşan Vali Aktaş, "Ya bir arkadaşımız emekli olur ya da tayini çıkar ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Maalesef bugün başka bir yolculukta bir aradayız. Son derece kırgınım, kızgınım. Cümlelerimi toparlamakta zorlanıyorum. Bize düşen onu en yakışır şekilde uğurlamaktır" diye konuştu.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun helallik istemesi ve dua etmesinin ardından Ayrancı'nın cenazesi memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine gönderildi.