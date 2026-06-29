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Kaynak: İHA

Siirt'in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 58 yaşındaki Abdurrahman C. ve 25 yaşındaki oğlu Serhat C. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.