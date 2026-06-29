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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçeli yöneticilerle arasında çıkan tartışmanın perde arkasını anlattı.

YÜKSEL YILDIRIM O İFADELERİ SERT SÖZLERLE YALANLADI

Lider Haber canlı yayınına konuk olan Yüksel Yıldırım'a yaşanan tartışmada Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün kendisine 'Seni döverim', 'Burnunu kırarım' gibi ifadeler kullanıp kullanmadığı soruldu.

Yıldırım, “Buna inanıyor musunuz! Bana o lafı söyleseydi, gider ağzını burnunu ben kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi!” diye çıkışarak toplantıda tartışma sırasında geçtiği iddia edilen bu sözleri yalanladı.