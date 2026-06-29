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Kaynak: Haber Merkezi

Açlık sınırının 35 bin TL'yi aştığı ortamda ne emekli maaşı ne de asgari ücret yanına yaklaşabiliyor. Hayat pahalılığı karşısında milyonlarca vatandaş geçim sıkıntısını derinden yaşanıyor.

Ancak çarşı-pazarda durum böyleyken Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekonomik güven endeksi verilerine göre ekonomi güven artıyormuş.

Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında yüzde 1,8 artış ile güven endeksi 98,9’a yükseldi.

TÜM KADEMELERDE ARTMIŞ

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 83,0 değerine geldi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Ekonomik Güven Endeksi, tüketicilerin ve üreticilerin genel ekonomik duruma, piyasalara ve gelecekteki mali beklentilerine duydukları iyimserlik veya kötümserlik seviyesini ölçen öncü bir ekonomik gösterge olarak biliniyor. 100 ve üzerindeki göstergeler ekonomideki iyi tabloyu gösterirken 100 ve altındaki rakamlar kötüyü simgeliyor.