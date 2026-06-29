Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hatalı sollama yaptı, ortalık can pazarına döndü

Hatalı sollama yaptı, ortalık can pazarına döndü

Nevşehir’de hatalı sollama yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen otomobilin karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
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Hatalı sollama yaptı, ortalık can pazarına döndü - Resim: 1

Kaza, merkeze bağlı Alacaşar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin A. yönetimindeki 50 AEU 699 plakalı otomobil, önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçüktüfekçi idaresindeki 06 EE 9123 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

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Hatalı sollama yaptı, ortalık can pazarına döndü - Resim: 2

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Hatalı sollama yaptı, ortalık can pazarına döndü - Resim: 3

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Hatalı sollama yaptı, ortalık can pazarına döndü - Resim: 4

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 1’i çocuk toplam 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hatalı sollama yaptı, ortalık can pazarına döndü - Resim: 5

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Derviş Küçüktüfekçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Hatalı sollama yaptı, ortalık can pazarına döndü - Resim: 6

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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