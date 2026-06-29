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Kaynak: İHA

2025 yılı içinde Erzurum'a toplam 1.309 kişi yerleşti. Kente gelenlerin 865'i erkek, 444'ü kadınlardan oluştu. Aynı dönemde ise 1.500 kişi Erzurum'dan ayrıldı. Kentten göç edenlerin 916'sı erkek, 584'ü kadın olarak kayıtlara geçti.

Bu hareketlilik sonucunda Erzurum'un 2025 yılı net göçü eksi 191 olarak hesaplandı. Böylece kent, net göç veren iller arasında yer almayı sürdürürken, 2024 yılına göre göç kaybında dikkat çekici bir iyileşme yaşandı.

Bir önceki yıl olan 2024'te Erzurum'a 1.178 kişi göç etmiş, buna karşılık 1.504 kişi kentten ayrılmıştı. O yıl net göç eksi 326 olarak gerçekleşmişti.

Açıklanan verilere göre Erzurum'un göç dengesindeki olumsuz tablo devam etse de net göç kaybının önceki yıla kıyasla azalması dikkat çekti. Öte yandan TÜİK kayıtlarına göre kentin 2025 yılı toplam nüfusu 736 bin 877 oldu.

Türkiye genelinde tablo

Türkiye genelinde ise 2025 yılı itibarıyla nüfus 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Aynı yıl yurt dışından ülkeye 393 bin 829 kişi gelirken, 403 bin 216 kişi Türkiye'den ayrıldı. Böylece ülke genelindeki net göç eksi 9 bin 387 olarak hesaplandı.

2024 verilerine bakıldığında ise Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olarak açıklanmıştı. Söz konusu yılda ülkeye 314 bin 588 kişi gelirken, 424 bin 345 kişi yurt dışına göç etmiş, net göç ise eksi 109 bin 757 olarak kaydedilmişti.