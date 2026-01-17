Dijital platformlarda 5-11 Ocak haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde zirve bu hafta da değişmedi. CMXXIV, ikinci haftasında liderliğini koruyarak listenin ilk sırasında yer aldı. Film kategorisinde kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Kutsi, Jess Molho, Ayşen İnci gibi isimlerin bulunduğu, sinema salonlarında 818 bin seyirciye ulaşan ‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’, platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde savaş filmi ‘Tank’, ikinci haftasında da liderliğini korudu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Sekizinci Aile’, sezonun son dört bölümünün yayınlanmasının ardından liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’, liderliği bırakmadı.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Jasmine’, liderliğini korurken film kategorisinde ise komedyen Ata Demirer’in sahne şovu ‘Ata Demirer Gazinosu’, zirvenin yeni sahibi oldu.

‘İlkbahar’ tadında sürpriz bir düet

Fenomen, oyuncu ve müzik dünyasının yükselen yıldızı Gamze Karta, Türk Pop Müziği’nin efsane isimlerinden Serdar Ortaç ile düet şarkısı ‘İlkbahar’ı Poll Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Oktay Kaya’ya ait şarkıya Yusuf Can Özbilen’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Gamze Karta’nın ‘Kalp Atışı’ albümünde yer alan şarkı, şimdiden yılın en çok konuşulacak çalışmaları arasına girmeye aday görünüyor.

Duygusu yüksek yapısıyla dinleyicileri ilk andan yakalayacak olan şarkı, hem müzik listelerini alt üst etmeye hem de âşıkların yeni marşı olmaya hazırlanıyor.

Sanat ve iş dünyası aynı masada

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir davette sanatçı Banu Zorlu ile iletişim danışmanı Ebru Torun, bir araya geldi.

Sanat ve iletişim üzerine başlayan sohbetin, iş dünyasına uzanan başlıklarla devam ettiği öğrenildi. Uzun yıllardır iletişim alanında çalışan Ebru Torun’un, aile şirketi bünyesinde yeni bir sorumluluk üstlendiği bilgisi de paylaşıldı.

Banu Zorlu, “Sanat, benim için iletişimin en güçlü ve en samimi halidir. Sinema, müzik ve diziler; duygularımızı ortak bir dilde buluşturan, hikâyeler aracılığıyla topluma dokunan çok özel alanlar. Bir sahneyle, bir melodiyle ya da bir karakterle kurulan bağ; kelimelerin ötesine geçen güçlü bir iletişim yaratır. Bu nedenle sanat, yalnızca estetik bir ifade değil; aynı zamanda kültürleri, değerleri ve insanları birbirine yaklaştıran evrensel bir köprüdür” dedi.