NOW TV’nin yeni sezon işlerinden ‘Doktor: Başka Hayatta’nın ilk tanıtımı görücüye çıktı. Tanıtımda yer alan güçlü sahneler, dizinin atmosferine dair merakı yükseltirken geçmişin izleri ve ikinci bir şans etrafında şekillenen hikâyesiyle dizi, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı DASS Yapım imzalı dizi, geriye dönüp baktığında hayal ettiği kişi olamadığıyla yüzleşmek zorunda kalan bir doktorun, gerçek bir olaydan esinlenilen hikâyesine odaklanıyor. İtalyan yapımı ‘Doc-Nelle Tue Mani’den uyarlanan dizi ayrıca Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi isimler yer alıyor.

Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu ‘Doktor: Başka Hayatta’, izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikâyeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Esengül şarkıları yeniden hayat buldu

Arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Esengül, 45 yıl aradan sonra 45’liklerinden derlenen özel bir plakla yeniden sevenleriyle buluştu.

Esengül hayranları tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılanan çalışma, Şahinler Plak ve Mega Plak iş birliğiyle Ethem Zeytinkaya projesi olarak hayata geçirildi. Bir dönemin acılarını, aşklarını ve kırılganlıklarını sesiyle dile getiren Esengül, arabeskin en güçlü kadın yorumcularından biri olarak hafızalarda yer aldı. Bu derleme, onun zamana meydan okuyan şarkılarını plağın sıcak ve doğal tınısıyla yeniden gün yüzüne çıkarmış.

Her şarkı, geçmişten bugüne uzanan bir duygu köprüsü; her kayıt hüzünle yoğrulmuş bir hatıra niteliğini taşıyor.

Fehim Güler’in yeni kişisel sergisi açıldı

Ressam Fehim Güler’in son dönem çalışmalarından oluşan ‘Periods and Colors’ adlı kişisel sergisi, Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, sanatçının yerel belleği evrensel bir plastik dile dönüştürdüğü son dönem üretimlerini bir araya getiriyor. Soft pastel ve yağlı boya tekniğiyle üretilen eserler, sanatçının içsel yolculuğunu ve dönüşüm sürecini yansıtırken soyutlamaya evrilen peyzajlar aracılığıyla kişisel görsel hafızanın kültürel katmanlarla nasıl iç içe geçtiğini görünür kılıyor. Sanatçı, Doğu’nun renk ve ritim anlayışını Batı kökenli bir resim diliyle buluşturarak izleyiciye güçlü bir görsel ve düşünsel deneyim sunuyor.

Sergi, 28 Ocak’a kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.