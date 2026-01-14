Haftanın dizisi: TRT 1’in başladığı haftadan itibaren dikkat çeken dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, yılbaşı arasından 15.37 reytingle döndü. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi, 5 haftalık liderlik serisini sürdürdü. ‘Taşacak Bu Deniz’, 5-11 Ocak haftasını zirvede kapattı.

Kalender’in macera dolu hikâyesi

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Doğuş Onur Karasu’nun yaptığı, senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan, Aslı Bekiroğlu, Ersin Korkut, Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı Poll Films imzalı ‘Ketenpere Dalavere’, ilk hafta sonu 66 bin 956 seyirci tarafından izlendi.

Film, sıfırdan yükseldiği sinema sektöründe kendisini olmadık maceralar içerisinde bulan yapımcı Kalender’in hikâyesini anlatıyor.

Tuğçe Kandemir’den akustik seri

Haftanın şarkısı: Tuğçe Kandemir, yeni yıla özel olarak hazırladığı akustik performanslar serisinin ilk şarkısı ‘Ah Be Yar’ı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Arif Akpınar imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Fedai Tayyar yapmış. Şarkı, terk edilişin ardından gelen yalnızlığı, söylenmiş son sözlerin yarattığı kırgınlığı ve içe işleyen bir hesaplaşmayı sade ama güçlü bir dille anlatıyor.

Bir Kadın Bir Hikâye Antakya

Haftanın kitabı: Yazar İpek Aslan’ın ‘Bir Kadın Bir Hikâye Antakya’ kitabı, İkinci Adam Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitap, yalnızca bir kentin değil; bir kültürün, bir sofranın, bir duasının ve bir dayanışmanın hikâyesini anlatıyor. Her sayfasında, ‘Kaybolmasın’ diye kayıt altına alınmış bir ses; her satırında, yüzyıllardır süren bir birlikte yaşama öğretisi var. 6 Şubat depremini yaşayan yazar, “Antakya’nın yorgun taşları, geçmişin ağırlığını taşırken ben o taşların arasından yükselen dayanışmayı, sevgiyi ve inadı yazmak istedim. Çünkü bu şehir, yıkılınca bile yeniden direnen bir ruha sahipti” diyor.