TRT 1’de Cumartesi akşamları ekrana gelen ‘Gönül Dağı’ dizisi, büyük bir başarıya imza attı.

İlk bölümü 17 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan dizi, önceki akşam 200 bölümü geride bıraktı ve 2. kez ‘Dalya’ demenin gururunu yaşadı. Televizyon ekranında bu kadar uzun zaman kalmak, kolay iş değildir. Neredeyse, bu sezona kadar yayınlandığı her bölümde rakiplerine gözdağı veren, kendi gününe ambargo koyan ‘Gönül Dağı’, bozkırın ortasındaki sıcacık hikâyesiyle izleyicisinin gönlüne girdi. Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç’in paylaştığı Köprü Film imzalı dizinin 200. bölümünde Türk Halk Müziği’nin efsane isimlerinden ‘Bozkırın Tezenesi’ usta sanatçı Neşet Ertaş da unutulmamış.

Git gide dizi çekmenin zorlaştığı bir dönemde bu başarıyı elde eden oyuncusundan senaristine, yönetmeninden kameramanına, set çalışanından kostümcüsüne, yapımcısından kanalına kadar tüm ekibi tebrik ediyorum.

Mavi Sakal efsanesi geri dönüyor

Gazeteci Eylül Aşkın, Türkiye Haber Portalı’nın YouTube kanalında ilgiyle izlenen ‘Eylül Aşkın İle’ programında bu kez Türk Rock Müziği’nin ve 90’ların efsane isimlerinden Mavi Sakal grubu kurucu üyesi müzisyen Tibet Ağırtan’ı konuk etti.

1990’ların başında Tarsus’tan çıkan ve kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mavi Sakal, tematik ve lirik derinliğiyle de döneminin ötesinde bir iş ortaya koyarak grunge, alternatif rock ve heavy metal ögelerini yerel tınılarla harmanlayarak toplumsal çatışmaları, bireysel yabancılaşmayı ve içsel karanlığı ele almıştı.

2026’da 4. solo albümünü yayınlayacağını açıklayan Tibet Ağırtan, yeni albümden ilk şarkısı ‘Kuş’u da 23 Ocak’ta müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Tiyatrokare’den anlamlı kutlama

Tiyatro sahnelerine oyunculuklarıyla damga vuran 3 büyük kadın usta Melek Baykal, Nevra Serezli ve Suna Keskin, Tiyatrokare bünyesinde sahne aldıkları oyunlarda yeni sanat yıllarını kutladı.

Tiyatrokare’nin kurucusu Nedim Saban, usta oyuncuları sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir fotoğraf ve anlamlı bir notla tebrik etti: “Ne mutlu bize! Bu yıl tiyatromuzun üç büyüğünün özel günlerini kutladık. Suna Keskin sahnede 61. yılını, Melek Baykal 50. yılını, Nevra Serezli ise 60. sanat yılını Tiyatrokare bünyesinde, alkışlar eşliğinde kutladı.”

Tiyatrokare sahnesinde yaşanan bu anlamlı anlar, tiyatro sanatına yıllarını vermiş 3 usta ismin izleyicilerle buluştuğu duygu dolu bir kutlamaya dönüştü.