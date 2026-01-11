Çeyrek asra yaklaşan Türkiye’nin en prestijli öğrenci ödül törenlerinden birisi olan ‘24. Yılın Yıldızları’nda ödüller, bu yılda görkemli bir geceyle sahiplerini buldu.

Erkek modasının öncü markası, stil sahibi erkeklerin tercihi Altınyıldız Classics sponsorluğunda Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’, YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin sunuculuğunu, geçen yıl olduğu gibi bu senede oyuncu Emre Aslan üstlendi. 2002 yılından bu yana aralıksız devam eden ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘Yılın Yıldızları Ödülleri’ için düzenlenen törene medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.

Törende, yılın en beğenilen show programı, kadın ve erkek sanatçıları, sporcusu, oyuncusu, iş insanı, en beğenilen dergi ve gazetesi, kültür sanat programı, dijital platform dizisi, sivil toplum örgütü, tiyatro oyunu, yılın kitabı ve sosyal sorumluluk projesi gibi 41 farklı kategoride ödül verildi.

Ünlüler, TDSD’nin 15. yıl galasında buluştu

Türkiye Down Sendromu Derneği (TDSD), 15. kuruluş yıldönümünü Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle kutladı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen etkinlik, anlamlı mesajlar ve güçlü dayanışma ruhuyla hafızalara kazındı.

Gecenin sürprizi ise, sahneye çıkan Ege oldu. Sevilen şarkılarıyla davetlilere keyifli anlar yaşatan sanatçı, salonu âdeta ayağa kaldırdı. Etkinliğe Ender Mermerci, Mustafa Taviloğlu, Cüneyt Özdemir, Nefise Karatay, Betül Demir, Altan Erkekli, Feridun Düzağaç ve kızı Tuya, Özgün ile eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz, Dilara Sümbül, Ahmet Eren ile oğlu Cem Eren, Fery Elhadef başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

Anlamlı buluşma, Türkiye Down Sendromu Derneği’nin 15 yıllık yolculuğunu kutlarken farkındalık ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk mücevher müzayedesi yapıldı

İstanbul Lale Müzesi’nde kültür, sanat ve iş dünyasının bir araya geldiği Da Vinci Dream Night’ta ödüller sahiplerini bulurken mücevher müzayedesi de yapıldı.

Tasarımın dâhisi Leonardo Da Vinci’den ismini alan ‘Da Vinci Dream Night’da Lale Vakfı, ‘Da Vinci Cut Diamond’ ile birlikte kültüre, sanata ve tasarıma destek veren, katkı sağlayan isimleri ödüllendirdi. Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan’ın konuşmasıyla başlayan gecenin organizasyonunu ve danışmanlığını Eser Elgür ve Seren Fosforoğlu üstlendi. Gecede araştırmacı yazar Erhan Altunay, iş insanı Güven Olgar, iş insanı Mehmet Şenocaklı ve modacı Erol Albayrak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katılım sağladı.

Ödül töreninin ardından Türkiye’nin ilk mücevher müzayedesi yapıldı. Cemiyet hayatının ilgi gösterdiği müzayedeyi Eser Elgür yönetti.