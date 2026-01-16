atv’de yayınlanan ‘Kuruluş Orhan’ ile ekranlara dönüş yapan Mahassine Merabet, dizideki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Mahassine Merabet, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Aralık ayında sosyal medyada en fazla konuşulan kadın oyuncular araştırmasında zirvede yer aldı. Oyuncuyla ilgili 936 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Daha önce listenin farklı basamaklarında kendine yer bulan oyuncu, ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen oyuncu, ‘Kuruluş Orhan’da canlandırdığı Nilüfer Hatun karakteriyle beğeni topluyor.

Mahassine Merabet’i listede sırasıyla Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat, Sahra Şaş, Rabia Soytürk, Demet Özdemir, Serra Arıtürk, Dilin Döğer, Sinem Ünsal ve Deniz Baysal takip etti.

Mert Demir, Türkiye turnesine çıkıyor

Şarkıcı Mert Demir, yurt içi ve yurt dışında konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Dünya turnesi kapsamında farklı ülkelerde sahne almaya devam eden sanatçı, Şubat ayı itibariyle Türkiye genelinde kapsamlı bir konser programı gerçekleştirecek. Türkiye turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelecek olan Mert Demir, yeni şarkılarını da sevenleriyle buluşturacak.

Mert Demir, 17 Ocak’ta İzmir’de, 8 Şubat’ta Sivas’ta, 10 Şubat’ta Konya’da, 11 Şubat’ta Gaziantep’te, 12 Şubat’ta Mersin’de, 14 Şubat’ta Adana’da, 15 Şubat’ta Kayseri’de, 1 Nisan’da Diyarbakır’da, 3 Nisan’da Malatya’da, 4 Nisan’da Elazığ’da, 5 Nisan’da Mardin’de, 8 Nisan’da Samsun’da, 10 Nisan’da Erzincan’da, 11 Nisan’da Trabzon’da, 12 Nisan’da Erzurum’da ve 14 Nisan’da Şanlıurfa’da sahne alacak.

Yıldızın gölgeye dönüştüğü bir sergi

yüzyılın sonlarında İstanbul’un aydınlatma ihtiyacını karşılamak için kullanılan Müze Gazhane’nin tarihsel belleğinden yola çıkan ‘Toz, Yıldızları Gölgede Bıraktığında’ başlıklı karma sergi, Müze Gazhane’nin L binasında sanatseverlerle buluştu.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, günümüzde ışık, karanlık ve bu kavramların etrafında gelişen konuları sanat pratiğinin merkezine alan sergi, Gizem Akkoyunoğlu, Ozan Atalan, Alpin Arda Bağcık, Kıymet Daştan, Benal Dikmen, Sinem Dişli, Başak Kaptan, Ali Miharbi, Kaan Kemal Öner, Ekin Saçlıoğlu ve Damla Sari gibi 11 sanatçıyı bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü sanat tarihçi, eleştirmen ve akademisyen Uras Kızıl’ın üstlendiği sergi, 22 Mart’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Müze Gazhane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.