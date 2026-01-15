atv’nin yeni sezondaki en iddialı işlerinden olan ‘Abi’, önceki akşam izleyici karşısına çıktı. Dizi, ilk bölümüyle Total’de 9.81 reyting, AB’de 7.37 reyting ve ABC1’de 9.98 reyting alarak ekran yolculuğuna tüm kategorilerde zirvede başladı.

8 Ocak’taki “Abi dizisi reytinglerde ne yapar?” başlıklı yazımda, “İlk bölüm zirveye oturabilir. Hatta 5 üzerinde bir reyting de alabilir. İnsanlar, Kenan İmirzalıoğlu’nu özledi.” diye yazmıştım. Bunun ayak seslerini, tanıtımlarından önce ön izlemesinin yayınlanmasının ardından düşünmüştüm. Bu, Türk Televizyon Tarihi’nde bir ilkti. Böylesi bir başarıyı elde eden tüm ekibi tebrik ediyorum. Hakikaten şapka çıkartılacak bir başarı. Dizi, son yıllarda gördüğüm en iyi ilk bölüm açılışlarından birisini yaptı. Bölümler ilerledikçe diziyi daha çok konuşacak gibiyiz.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi, sosyal medyanın da gündeminden düşmedi. Yolu açık, reytingi bol olsun.

‘Kaç Para Bi Fön’ oyunu geliyor

Pelin Karahan ve Tuna Kırlı’nın başrollerini paylaştığı ‘Kaç Para Bi Fön?’, Orbit Production House yapımıyla 21 Ocak’ta DasDas’ta prömiyer yaparak ilk kez seyirciyle buluşacak.

Pelin Karahan’ın hayat verdiği Fero duygularıyla savrulurken Tuna Kırlı’nın canlandırdığı Can, mantığın güvenli limanına sığınıyor. Sabah kahvesi ritüellerinden spor salonlarına, kişisel bakım takıntılarından ezberlenmiş terapi cümlelerine uzanan oyun; modern ilişkilerin kusursuz görünme çabasını, yüksek tempolu ve zekice kurgulanmış bir komediyle sahneden indiriyor.

Oyun, 21 Ocak’ta DasDas’ta, 29 Ocak’ta Trump Sahne’de, 30 Ocak’ta Baba Sahne’de, 4 Şubat’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 8 Şubat’ta Moi Sahne’de, 10 Şubat’ta Fişekhane’de, 22 Şubat’ta MEB Şura Salonu’nda, 27 Şubat’ta İnal Aydınoğlu KM’de, 5 Mart’ta Babo Sahne’de, 10 Mart’ta İstinyeArt İzmir’de, 28 Mart’ta Kocaeli Marmara Koleji’nde ve 2 Nisan’da Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Şiir anlayışı geleceğe taşınıyor

Türk Edebiyatı’na ve Türkçe’ye evrensel ölçekte değer katan Nâzım Hikmet’in düşünsel mirasını ve şiir anlayışını yaşatmak için düzenlenen Nâzım Hikmet Şiir Ödülü için başvurular başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ödül, ölümsüz şairin barış, eşitlik, adalet ve özgürlük arzusuyla çınlayan sesini güncel üretimlerle gelecek nesillere taşımayı hedefliyor. Ödülün seçici kurulunda Ali Özgür Özkarcı, Olcay Akyıldız, Devrim Dirlikyapan, Asuman Susam ve Betül Tarıman yer alıyor.

1 Mart’a kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda belirlenecek eserin sahibi, 50 bin TL para ödülünü almaya hak kazanacak.