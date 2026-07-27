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Sosyal güvenlik sisteminde vefat eden sigortalıların geride kalan yakınlarını yakından ilgilendiren ölüm aylığı (yetim/dul aylığı) konusunda SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan çok kritik uyarılar geldi.

Hak sahiplerinin düştüğü en büyük yanılgının aylığın "kendiliğinden bağlanacağı" düşüncesi olduğunu belirten Erdursun; prim gün şartından Bağ-Kur borçlarına, başvuru detaylarından hak sahiplerine kadar tüm ayrıntıları Dünya gazetesindeki köşesinde tek tek sıraladı.

1. ÖLÜM AYLIĞI İÇİN KAÇ PRİM GÜNÜ GEREKİYOR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, sigortalının vefatı halinde yakınlarına aylık bağlanabilmesi için temel olarak iki ana prim şartından birinin sağlanması gerekiyor:

1.800 GÜN ŞARTI

Tüm sigorta kollarında en az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

900 Gün ve 5 Yıl Şartı: 4/1-(a) (SSK) kapsamındakiler için en az 5 yıldır sigortalı bulunması ve 900 gün priminin olması gerekiyor.

BORÇLANMA DETAYINA DİKKAT

5 yıllık sigortalılık ve 900 gün prim şartının hesabında kural olarak borçlanma yoluyla kazanılan süreler dikkate alınmıyor (1 Ekim 2008 öncesi vefatlar hariç).

Ayrıca hali hazırda malullük/yaşlılık aylığı alan ya da hak kazanmış kişilerin vefatı halinde de yazılı taleple ölüm aylığı bağlanabiliyor.

2. ÖLÜM AYLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kanun kapsamında vefat eden sigortalının geride kalan hak sahipleri üç ana grupta toplanıyor:

ÖLÜM AYLIĞI HAK SAHİPLERİ

1. DUL EŞ: Evlilik bağı ve sosyal güvenlik durumu

2. ÇOCUKLAR: Yaş, öğrenim, medeni durum ve çalışma

3. ANNE / BABA: Gelir durumu ve diğer hak sahipleri şartı

3. BAĞ-KUR SİGORTALILARINDA "PRİM BORCU" ENGELİ

Özgür Erdursun, kendi adına ve hesabına çalışan Bağ-Kur (4/b) mensupları için hayati bir ayrıntının altını çizdi. Vefat eden sigortalının Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi dahil olmak üzere SGK'ya olan tüm prim borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların hak sahipleri borç kapanmadan aylık alamıyor.

4. "BAŞVURU YAPMAZSANIZ OTOMATİK BAĞLANMAZ!"

Vatandaşların uygulamada en sık yaptığı hatanın aylığın kendiliğinden bağlanacağını sanmaları olduğunu belirten Erdursun, mutlaka başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

BAŞVURU YOLLARI:

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri

Sosyal Güvenlik Merkezleri

e-Devlet kapısı üzerinden elektronik başvuru

SON UYARI

Her dosya sigortalının statüsü, prim günü ve aile durumuna göre özel olarak değerlendirilir. Genel kulaktan dolma bilgiler yerine resmi başvuru süreçleri esas alınmalıdır.