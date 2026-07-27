SGK uzmanı Emin Yılmaz tek şartı verdi: Emekli maaşına ek zam açıklaması

Maaş hesaplama sisteminin, ödenen prim ve gün sayısını adil şekilde yansıtacak biçimde sil baştan kurgulanması gerektiğini belirten Yılmaz; adı intibak, seyyanen zam ya da refah payı ne olursa olsun, yapılan artışların erimemesi için hayat pahalılığı ve enflasyonun kontrol altına alınmasının en temel şart olduğunun altını çizdi.