Fiyatı 12 bin TL, İstanbul ve Ankara’ya satıyorlar: 18 yıl dayanıyor

“Tandırın temelini oluşturan toprak, traktörler aracılığıyla Dicle Nehri çevresinden özel olarak getirtiliyor. İdeal kıvam için yağlı ve yağsız toprak karışımları tercih ediliyor. Toprak; su, tuz, saman ve keçi kılı ile buluşturuluyor. Kimi zaman makinelerde öğütülen bu harç, çoğu zaman geleneksel yöntemlerle, ayakla uzun süre yoğrularak dinlenmeye bırakılıyor. Tandırın uzun ömürlü olması için gölgelik bir alanda günde sadece tek sıra örülmesi tavsiye ediliyor. Ancak acil siparişlerde, güneşin kurutucu etkisinden faydalanılarak günde üç sıraya kadar çıkılabiliyor. Yaklaşık 4 gün süren örme aşamasının ardından 2 günlük rötuş süreci başlıyor. Ekmeğin tandır duvarına tutunabilmesi ve pişerken düşmemesi için iç yüzey, özel taşlarla iyice ovalanarak sıkıştırılıyor.”