SGK uzmanı Özgür Erdursun net konuştu: Yasa çıkarsa Emekli maaşları artar

"Sayın Bakanın yapılan değişikliğin sonucundan haberi yok. Belki ona da böyle söylenmiş. Sanki Sayın Faruk Çelik, 'Biz 2008'de sistemi değiştirdik, gayet güzel bir sistem kurdum. Ben ayrıldıktan sonra sistemi bir daha değiştirdiler' gibi konuşuyor. Ancak bir daha değiştirilmedi. Emekli aylığı hesaplama sistemi 2008'den sonra aynı kaldı. Bu sadece o dönemki reformun bir sonucu."