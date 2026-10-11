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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TA MIRETTI İLK KEZ 11'DE

Vincenzo Italiano Kocaelispor karşısında Olaitan yerine Fabio Miretti'yi tercih etti. İtalyan oyuncu Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.