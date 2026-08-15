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Sinop’ta küçük ölçekli balıkçıların palamut mesaisi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 15-31 Ağustos tarihleri arasında geleneksel yöntemlerle avlanmaya izin vermesinin ardından balıkçılar küçük tekneleriyle denize açıldı.

Oltalarla yakalanan sezonun ilk palamutları aynı gün balıkçı tezgahlarında tüketicilerle buluştu. Av miktarının henüz düşük olması fiyatlara da yansıdı. Palamutların tanesi büyüklüğüne göre 150 ile 200 lira arasında satışa çıkarıldı.

İLK GÜN AV SINIRLI KALDI

Balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk gününde hava koşullarının avı olumsuz etkilediğini belirterek bekledikleri miktarda palamut yakalayamadıklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerden umutlu olduklarını ifade eden Kanal, palamut miktarının artmasını ve sezonun hem balıkçılar hem de vatandaşlar açısından bereketli geçmesini beklediklerini dile getirdi.

PALAMUTTA GÖZLER YENİ AVLARDA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği dönem kapsamında küçük ölçekli tekneler 31 Ağustos’a kadar geleneksel yöntemlerle palamut avlayabilecek.

Sinoplu balıkçılar da hava şartlarının düzelmesiyle birlikte av miktarının yükselmesini bekliyor. Palamutun önümüzdeki günlerde tezgahlarda daha fazla görülmesi beklenirken, av miktarındaki değişimin fiyatlara nasıl yansıyacağı da merak ediliyor.