Kaynak: DHA

Olay, Pozantı-Adana Otoyolu’nda oldu. Seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen bir nedenle TIR’ın arka lastiği alev aldı. Aracının yandığını fark eden şoför, TIR’ı güvenli bir yere çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar, yangın tüpleri ve araçlarındaki sularla alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.