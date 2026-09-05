Uçakta internet açan yolcu itiraz etti: 90 bin TL ceza geldi

Kurumun değerlendirmesinde, internet hizmeti için imzalanan sözleşmenin yolcuyu "açık rıza vermeye yönlendirme" niteliği taşıdığı ve bu durumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.