Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), uçuş sırasında internet hizmetine erişmek isteyen yolcunun kişisel bilgilerinin işlenmesi için açık rıza vermesini şart koşan internet servis sağlayıcısını 90 bin lira idari yaptırımla cezalandırdı.
Uçakta internet açan yolcu itiraz etti: 90 bin TL ceza geldi
Uçak yolculuğunda internet hizmetinden yararlanmak isteyenlerden kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açık rıza talep eden internet servis sağlayıcısına, KVKK tarafından 90 bin lira para cezası kesildi. Kurum, söz konusu uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğuna hükmetti.Kaynak: Haber Merkezi
KVKK kararında, uçak içerisinde internet hizmetinden faydalanmak isteyen yolcunun kişisel verilerinin işlenmesine onay vermeye zorlandığı belirtildi.
Bu uygulamaya karşı çıkan ve bilgilerinin kullanılmasını kabul etmeyen yolcu, konuyu KVKK'ye taşıdı.
Başvuruyu inceleyen KVKK, hukuka aykırı biçimde açık rıza talep eden tarafın havayolu şirketi olmadığını, internet servis sağlayıcısının bu uygulamadan sorumlu olduğunu belirledi.
Bunun üzerine ilgili kuruluşa 90 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kurumun değerlendirmesinde, internet hizmeti için imzalanan sözleşmenin yolcuyu "açık rıza vermeye yönlendirme" niteliği taşıdığı ve bu durumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.
Kararda ayrıca, açık rıza haricinde kanunda belirtilen başka veri işleme şartlarının bulunduğu hatırlatılarak internet servis sağlayıcısının uygulamasının "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk" ilkesini ihlal ettiği kaydedildi.