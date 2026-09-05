Bolu’nun Gerede ilçesinde yağış sırasında ağaca yıldırım düşmesi sonucu arazi yangını çıktı. Otluk alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Gerede ilçesine bağlı Aktaş Kurtlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış sırasında bir ağaca yıldırım düştü.
Yıldırımın ardından ağacın çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Olayda yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla olası bir tehlikenin önüne geçildi.